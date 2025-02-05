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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile güvenlik işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:50
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail Görüşmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye'nin iç güvenlik alanındaki uluslararası işbirliklerini güçlendirme çabaları kapsamında yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali İç Güvenlik Bakanı ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti. Yerlikaya, görüşmede başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere birçok işbirliği konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Yerlikaya, açıklamasında,"Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." diyerek, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin önemini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile bir araya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile bir araya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile bir araya geldi.

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