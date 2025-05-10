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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' Hedefine Vurgu Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ASKON toplantısında terörle mücadele ve ekonomik kalkınma konularında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:41
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' Hedefine Vurgu Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 13. Dönem 1. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, "İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız" dedi. Yerlikaya, huzurun olmadığı yerde ticaretin, yatırımın ve kalkınmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar birçok alanda güçlü bir Türkiye inşa etmeyi amaçladığını söyledi. Ayrıca, "Türkiye, son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür" diyerek, ülkenin kendini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Önemli İş Birliği Mesajı

Yerlikaya, küresel finans ağları ve üretim zincirlerinin Türkiye'ye daha fazla işbirliği gerektirdiğini anlatarak, "Milletin huzurunu daim kılmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin huzur ortamının sağlanmasının yatırımcılar için önem taşıdığının altını çizen Bakan, "Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Yatırım Ortamı

İstanbul Valisi Davut Gül de toplantıda, kentte gerçekleştirilen projelerde ASKON üyelerinin desteklerini takdirle karşıladığını belirtti. Gül, "İstanbul'un huzuru arttıkça, yatırımcılarımızın işlemleri de artacaktır" dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüş süreci için teşekkür etti. Yabancı çalışanlarla ilgili yasal prosedürlerin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yatırım için cazip bir bölge haline geldi" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve diğer davetliler de katıldı. Program sırasında Kur'an-ı Kerim de okundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Bakırköy'deki bir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Bakırköy'deki bir otelde düzenlediği 13. Dönem 1. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Bakırköy'deki bir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Bakırköy'deki bir otelde düzenlediği 13. Dönem 1. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılarak konuşma yaptı.

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