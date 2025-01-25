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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yaralı Polis Memurunu Hastanede Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'daki trafik kazasında yaralanan polis memurunun ailesini hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yaralı Polis Memurunu Hastanede Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Ilgın ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan polis memuru Adem Buğra Karakuş'un ailesini hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan, polis memuru Adem Buğra Karakuş'un ailesini tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret ettik. Şükürler olsun, kahraman polisimizin sağlık durumu iyi. Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başhekimimize, doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğrafların da yer aldığını belirten Bakan Yerlikaya, sağlık çalışanlarına olan teşekkürlerini de unutmadan aktardı.

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