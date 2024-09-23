İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunan Mevkidaşıyla Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Yunan Bakan Stylianides Arasında Önemli Görüşme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesine karşı duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Telefonda Yapılan Görüşme

Görüşme, bu akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Bakan Yerlikaya, bu tür ihlallerin iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyeceğini ifade etti.

Stylianides'in Cevabı

Bakan Christos Stylianides ise, Yunanistan'ın Türkiye ile olan komşuluk ilişkilerine önem verdiğini belirtti ve yaşanan ihlallerin siyasi bir boyut taşımadığını vurguladı. Ayrıca bu tür ihlallerin tekrarlanmaması için hemen bir inceleme başlatıldığını ve Türk makamlarının gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonda görüştüğü Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'e Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.