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İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Gerilimle Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 bütçesini görüşürken yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:30
İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Gerilimle Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine gergin bir ortamda başladı. Komisyonda yaşanan tansiyon, verilecek aranın ardından tekrar toplandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşan bütçeye ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ancak, toplantıya katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve diğer milletvekilleri, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başarır, Esenyurt Belediyesi'ne yapılan görevlendirmeler konusunda uzun bir diyalog yapacaklarını belirterek, "Tam 10 gün Esenyurt'ta belediye binasına giremedik. Uzun uğraşlardan sonra Meclis Başkanı'nı arayarak, bir şekilde 10 gün sonra belediye binasına girdik," ifadesini kullandı. Bu süreçte milletvekillerinin yaşadığı aksaklıkları dile getirerek, "Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika burada durun konuşalım, nasıl bir duyguymuş" dedi.

Toplantıda, yaşanan gerilim sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Başarır, "Sayın Bakan, Meclis'in odalarını, telefonları dinliyorsunuz," iddiasında bulundu. Yerlikaya, bu iddiaların doğru olmadığını söyleyerek karşılık verdi.

Bu sırada DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, bakanlığın belediyelere yaptığı görevlendirmelerin halkın iradesini gasbettiği şeklindeki görüşünü dile getirerek, Yerlikaya'dan bu konudaki tepkilere hazırlıklı olmasını istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 11 Kasım'da yaşanan bir olaya atıfta bulunarak, "Sen milletvekillerini buraya sokmuyorsan o Meclise gelmeyeceksin Ali Yerlikaya," şeklinde bir açıklama yaptı.

Komisyon Başkanı Muş, toplantılardaki gergin gelişmelere dikkat çekerek, "Böyle bir şeye hiçbirimiz müsamaha göstermeyelim," dedi. Ayrıca, Başarır'ın iddialarını araştırmak üzere Meclis Başkanlığı'na çağrıda bulundu.

Yaşanan bu olayların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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