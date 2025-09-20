İçişleri Bakanlığı'ndan Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'ye dayanarak Doğu Karadeniz'de yarın öğleye kadar sürecek kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar için vatandaşları sel, heyelan ve ulaşım aksamasına karşı uyardı.

Meteoroloji uyarısı: Yarına kadar etkili olacak sağanaklara dikkat

İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerine kadar devam edecek gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlardan, toprak doygunluğu göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

