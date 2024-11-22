İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarını Görevden Uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediyesi Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgülün görevden uzaklaştırıldığını resmen açıkladı.
Bu önemli gelişme, belediyelerin yönetimindeki değişikliklerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Bakanlık, alınan kararın gerekçelerine dair detaylı bilgi vermedi.
Türkiye'nin genelinde yerel yönetimlerdeki değişim, kamuoyunun ilgisini çekerken, bu durumun bölgedeki hizmetlere nasıl yansıyacağı merak konusu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.