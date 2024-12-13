İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadeleye Yeni Kamu Spotu

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adım

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle hazırlanan yeni kamu spotu, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bağımsızlık Seferberliği Bilgi Paketi

Yeşilay tarafından oluşturulan "Bağımsızlık seferberliği bilgi paketi", bağımlılıkla ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik içerik sunarak, çocuklar, gençler ve risk altındaki bireyler dahil toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmaya amaçlanıyor.

Kamu Spotu Yayınlandı

Televizyonlarda yayımlanmak üzere hazırlanan kamu spotu, aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun www.rtuk.gov.tr adresinde yer alan "Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları" bölümüne de eklenmiştir.