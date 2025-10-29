ICPA 27. Konferansı: Ceza İnfaz Kurumlarında Kriz Yönetimi ve Türkiye'nin Deneyimi

ICPA 27'nci Yıllık Konferansı İstanbul'da sürüyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27'nci Yıllık Konferansı, 87 ülkeden 600 katılımcı ile İstanbul'da devam ediyor.

Ceza infaz kurumlarında kriz yönetimi masaya yatırıldı

Konferansın üçüncü gününde ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin uygulama ve deneyimlerinin paylaşıldığı oturumda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım "Ceza İnfaz Kurumlarında Kriz Yönetimi" başlıklı bir sunum yaptı. Yıldırım, cezaevlerindeki güvenlik, sağlık, doğal afet, psikolojik ve teknolojik kökenli krizlerin çok boyutlu etkilerine dikkat çekti ve kriz yönetiminin sadece güvenlik değil, aynı zamanda insan onurunu koruma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Cezaevlerinin kapalı kurumlar olmanın ötesinde krizlerin en hızlı ve yoğun şekilde yansıdığı hassas alanlar olduğunu belirten Yıldırım, dünya genelinde yaşanan isyanlar, doğal afetler, sağlık krizleri ve güvenlik tehditlerinin bu gerçeği tekrar tekrar gösterdiğini söyledi.

Yıldırım, bugüne dek bu krizlerin tamamını kapsayan uluslararası bir standart metni bulunmadığını ifade ederek ICPA'nın bu alanda inisiyatif almasının önemine işaret etti ve Türkiye'nin kriz tecrübeleriyle uluslararası standart geliştirme çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş depremleri ve CEKUT müdahaleleri

Sunumun sonunda Yıldırım, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından 41 kişiyi kurtaran Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT)ni sahneye davet etti. CEKUT'un tanıtımı, salonda uzun süre alkışlandı.

Yıldırım, deprem sonrası yürütülen çalışmaları aktararak, bölgede yaklaşık 7 bin hükümlünün ilk 48 saat içinde daha güvenli alanlara taşındığını, ceza infaz kurumlarının bulunduğu alanlara 5 binden fazla vatandaşın yerleştirildiğini ve bu kişilere lojistik ile psikososyal destek sağlandığını kaydetti.

Deprem sırasında görev yapan kurtarma ekibinin sayısının başlangıçta 340 olduğunu ve Bakan talimatı ile bu sayının 1700'e yükseltildiğini belirten Yıldırım, ceza infaz kurumlarında yıkım veya can kaybı yaşanmadığını, bazı eski binalarda tedbir amaçlı sevklerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konferansın önemi ve Türkiye'nin rolü

ICPA'ya 2017'de üye olan Türkiye'nin 2022 ve 2024 yıllarında verilen ödüllerden ikisini kazandığını aktaran Yıldırım, geçen yıl bilişim temalı bir konferansla 50 ülkeden katılımcıyı ağırladıklarını ve bu yılki toplantının ICPA tarihindeki en yüksek katılımlı etkinlik olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile eş zamanlı gerçekleşen konferans vesilesiyle misafirlerle bayramı kutladıklarını belirten Yıldırım, Türkiye ceza infaz sisteminin geldiği noktayı paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti. Yıldırım ayrıca, sistemin bugününe ulaşılmasında 87 bin ceza infaz personelinin emeği bulunduğunu, toplantı temasının personel refahı ve motivasyonu olduğunu vurguladı ve kurumları güçlendirme kararlılığını dile getirdi.

