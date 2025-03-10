İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor

İDDEF, 12.320 öğrenciyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. 56 ülkede faaliyet gösteriyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:17
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor

İDDEF, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 56 ülkede gerçekleştirdiği yardım projeleri ile ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre, İDDEF'in çeşitli ülkelerde açtığı külliye ve cami ile 100 eğitim merkezi ve 55 medresede, 466 hoca öncülüğünde 12.320 öğrenci ilim tahsiline devam ediyor.

Ramazan Etkinlikleri ve İftar Sofraları

Ramazanın gelmesiyle medreselerde, yıl boyunca Kur'an-ı Kerim, şeri ilimler ve diğer derslerin okutulması devam ederken, hatimler de indiriliyor. Ayrıca, iftar ve sahur sofraları kurulmakta, cemaatle teravih namazları kılınmaktadır. Öğrenciler ve bölge halkı, ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu birlikte yaşıyor.

Batı Afrika'da Gıda Yardımları

İDDEF, Batı Afrika ülkesi Gine'deki Mahmut Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde her gün 3 bin kişilik iftar yemeği hazırlayıp dağıtmaktadır. Külliye içerisindeki 2. Abdülhamid Han Camisi'nde teravih namazları kılınırken, bahçede kurulan iftar sofralarında medrese öğrencileri ve çevredeki Müslümanlar bir araya geliyor.

Paylaşma ve Dayanışma

Ramazanın paylaşma ruhuyla gıda yardımları, iftar organizasyonları ve eğitim destekleriyle çalışmalarını sürdüren İDDEF, zekat ve fitre bağışlarını medreselerde hafızlık ve İslami eğitim gören yoksul ve yetim öğrencilere, onların ailelerine ve bölgedeki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 56 ülkede gerçekleştirdiği yardım çalışmalarıyla...

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 56 ülkede gerçekleştirdiği yardım çalışmalarıyla ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

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İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor

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