İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi

Barınma yardımlarının ilk etabı bölgeye ulaştı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından barınma yardımlarına hız vererek, ilk etapta hazırladığı 500 çadırı bölgeye ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve soykırımına karşı 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen yardım çalışmaları, ateşkes sonrası yoğunlaştırıldı.

Altyapı ve üstyapının yerle bir olduğu bölgede, başta gıda olmak üzere barınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İDDEF, sokakta yaşamak zorunda kalan aileler için hem yaşam çadırları kuruyor hem de gıda yardımlarını teslim ediyor.

Gazze'deki sivillerin yaralarını sarmak, güvenli bir alan oluşturmak, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk etapta 16 metrekare büyüklüğünde, su geçirmeyen ve yangına dayanıklı 500 çadır kuzey bölgelere ulaştırıldı.

Yaz aylarında sıcaklık koruması sağlayan çadırlarda, kış aylarında soba kurulabilmesi için boru çıkış sacı yer alıyor. İDDEF, sahadaki dağıtım ve kurulum çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor.

