İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi

İDDEF, ateşkesin ardından Gazze'nin kuzey bölgelerine 16 m² büyüklüğünde, su geçirmez ve yangına dayanıklı 500 çadır ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 13:15
İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi

İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi

Barınma yardımlarının ilk etabı bölgeye ulaştı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından barınma yardımlarına hız vererek, ilk etapta hazırladığı 500 çadırı bölgeye ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve soykırımına karşı 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen yardım çalışmaları, ateşkes sonrası yoğunlaştırıldı.

Altyapı ve üstyapının yerle bir olduğu bölgede, başta gıda olmak üzere barınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İDDEF, sokakta yaşamak zorunda kalan aileler için hem yaşam çadırları kuruyor hem de gıda yardımlarını teslim ediyor.

Gazze'deki sivillerin yaralarını sarmak, güvenli bir alan oluşturmak, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk etapta 16 metrekare büyüklüğünde, su geçirmeyen ve yangına dayanıklı 500 çadır kuzey bölgelere ulaştırıldı.

Yaz aylarında sıcaklık koruması sağlayan çadırlarda, kış aylarında soba kurulabilmesi için boru çıkış sacı yer alıyor. İDDEF, sahadaki dağıtım ve kurulum çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından...

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından, barınma yardımları kapsamında ilk etapta hazırladığı 500 çadırı bölgeye ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Birinci Meclis'te Törenle Kutlandı
2
İDDEF Ateşkes Sonrası Gazze'ye 500 Çadır Gönderdi
3
Karabük Safranbolu'da Safran Çiçek Açtı: Üretim, Rakamlar ve Turizm
4
Marmara Denizi'nde Çok Disiplinli Bilim Seferi Başladı: Müsilaj ve Ekosistem Araştırması
5
Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı okurları yazarlarla buluşturuyor
6
Gaziantep'te 9. Kitap Fuarı Başladı — 'Gazze'yi Okumak, İnsanlığı Okumak'
7
Ankara'nın Başkent Oluşu Fotoğraflarla Canlandı: Arşiv ve Güncel Kareler

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi