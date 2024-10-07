İDDEF, Gazze'ye 1 Yılda 248 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İDDEF'ten Gazze'ye Büyük Destek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son bir yılda Gazze'ye 248 tır dolusu insani yardım malzemesi ulaştırarak yüzbinlerce ailenin yanında olduğunu açıkladı.

İnsani Krize Karşı Hızlı Müdahale

Federasyondan yapılan açıklamada, İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekilerek, "Başta gıda, sağlık ve barınma olmak üzere çok yönlü yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Temel ihtiyaçların karşılanması için gıda, su, ilaç ve barınma malzemeleri gönderiyoruz," ifadesi kullanıldı.

Yardım Faaliyetlerinin Detayları

İDDEF, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren 'Gazze İçin Harekete Geç' ve 'Gazze Ol' sloganlarıyla başlattığı acil yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu çerçevede Mısır ve Ürdün'deki depolardan 240 tır insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Son bir yıl içerisinde Gazze'ye gönderilen malzemeler arasında:

2.420.000 kişilik sıcak yemek

130.000 gıda, hijyen ve sebze-meyve kolisi

200.000 paket ekmek

100.000 konserve et

240 ton un

5.000.000 litre temiz su

10.000 hasta ve bebek bezi

3.000 ünite ilaç ve tıbbi malzeme

200 ünite seyyar tuvalet ve duş

1.500 çadır

20.000 giysi ve ayakkabı

120.000 litre yakıt

Güvenli Alanlarda Yardım Dağıtımı

Ayrıca, AFAD tarafından düzenlenen üç yardım gemisine ve sekiz tıra da destek olundu. Güvenli bölgelerdeki okullarda, hastanelerde, evlerde ve çadırlarda günlük olarak 500 paket ekmek, 3.000 kişilik sıcak yemek ve 25.000 litre su dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Destekler Sürecek

2011 yılından bu yana eğitim, insani yardım, kalıcı eser ve kalkınma projeleri ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımların devam edeceği vurgulandı.

Yardımda bulunmak isteyenler için detaylı bilgi almak üzere www.iddef.org adresinin ziyaret edilmesi veya Türkiye'deki temsilciliklerin ziyaret edilmesi önerilmektedir.