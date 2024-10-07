DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

İDDEF, Gazze'ye 1 Yılda 248 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İDDEF, Gazze'ye bir yılda 248 tır yardım malzemesi göndererek yüzbinlerce ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:25
İDDEF, Gazze'ye 1 Yılda 248 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İDDEF'ten Gazze'ye Büyük Destek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son bir yılda Gazze'ye 248 tır dolusu insani yardım malzemesi ulaştırarak yüzbinlerce ailenin yanında olduğunu açıkladı.

İnsani Krize Karşı Hızlı Müdahale

Federasyondan yapılan açıklamada, İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekilerek, "Başta gıda, sağlık ve barınma olmak üzere çok yönlü yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Temel ihtiyaçların karşılanması için gıda, su, ilaç ve barınma malzemeleri gönderiyoruz," ifadesi kullanıldı.

Yardım Faaliyetlerinin Detayları

İDDEF, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren 'Gazze İçin Harekete Geç' ve 'Gazze Ol' sloganlarıyla başlattığı acil yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu çerçevede Mısır ve Ürdün'deki depolardan 240 tır insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Son bir yıl içerisinde Gazze'ye gönderilen malzemeler arasında:

  • 2.420.000 kişilik sıcak yemek
  • 130.000 gıda, hijyen ve sebze-meyve kolisi
  • 200.000 paket ekmek
  • 100.000 konserve et
  • 240 ton un
  • 5.000.000 litre temiz su
  • 10.000 hasta ve bebek bezi
  • 3.000 ünite ilaç ve tıbbi malzeme
  • 200 ünite seyyar tuvalet ve duş
  • 1.500 çadır
  • 20.000 giysi ve ayakkabı
  • 120.000 litre yakıt

Güvenli Alanlarda Yardım Dağıtımı

Ayrıca, AFAD tarafından düzenlenen üç yardım gemisine ve sekiz tıra da destek olundu. Güvenli bölgelerdeki okullarda, hastanelerde, evlerde ve çadırlarda günlük olarak 500 paket ekmek, 3.000 kişilik sıcak yemek ve 25.000 litre su dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Destekler Sürecek

2011 yılından bu yana eğitim, insani yardım, kalıcı eser ve kalkınma projeleri ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımların devam edeceği vurgulandı.

Yardımda bulunmak isteyenler için detaylı bilgi almak üzere www.iddef.org adresinin ziyaret edilmesi veya Türkiye'deki temsilciliklerin ziyaret edilmesi önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
7
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz