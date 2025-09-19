İddia: Trump Çin İçin Tayvan'a 400 Milyon Dolarlık Askeri Yardımı Onaylamadı

İddia: Trump, Tayvan'a 400 milyon dolarlık askeri yardımı onaylamadı

Washington Post kaynakları iddiayı aktardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşması sağlamak amacıyla, 400 milyon dolardan fazla tutarındaki askeri yardım paketinin Tayvan'a gönderilmesini onaylamadığı öne sürüldü.

Haberi, Washington Post gazetesine konuşan ifadesi gizli kaynaklar aktardı. İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, Trump'ın bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapması beklenen görüşme öncesinde alınan bu karar, ticari pazarlıkların parçası olarak değerlendirildi.

Kaynaklar, sevkiyatı durdurulan paketin mühimmat, insansız hava araçları, füzeler ve adanın kıyı şeridini gözetlemede kullanılacak sensörler gibi ekipmanlardan oluştuğunu söyledi.

Yetkililer, söz konusu yardım paketinin önceki yardımlara kıyasla "daha öldürücü" nitelikte olduğunu vurguladı ve Trump'ın kararı için bunun bir "U dönüşü" teşkil ettiğini belirtti.

Tayvan, Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu ada; 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, ada ile ana kara arasında yeniden birleşme konusunda gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.