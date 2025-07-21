IDEF 2025: Dünyanın İlk İnsansız Paramotoru Tanıtılıyor

IDEF 2025'E DOĞRU: Milli İHA Teknolojilerinde Yeni Bir Dönem

Dünyanın ilk insansız paramotoru olan JUNNO Paramotor İHA, IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılmaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi teknoloji, insansız hava araçlarının yüksek maliyetleri, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizliklerine çözüm sunmayı hedefliyor.

Operasyonel Verimlilik Ön Planda

Geliştirilme aşamasında operasyonel verimliliği göz önünde bulunduran JUNNO, askeri ve sivil uygulamalarda geniş bir yelpazede kullanım olanakları sunmakta. Gökse Yıldırım tarafından gündeme getirilen bu proje, insansız hava aracı teknolojisini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

IDEF 2025 Fuarı'nda merakla beklenen bu tanıtım, Türkiye’nin milli insansız hava araçları alanındaki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne serecek.

İnsansız hava araçlarının yüksek maliyetli yapıları, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizliklerine yanıt olarak "paramotor İHA" geliştirildi. Bu araçlar, esnek kumaş kanat yapısı ile süzülme yeteneğine sahip, genellikle hassas iniş ve yük taşıma görevlerinde kullanılan İHA'lar olarak tanımlanıyor. Bunun bir örneği olarak "dünyanın ilk insansız paramotoru" iddiasıyla geliştirilen JUNNO Paramotor İHA, IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılacak.

İnsansız hava araçlarının yüksek maliyetli yapıları, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizliklerine yanıt olarak "paramotor İHA" geliştirildi. Bu araçlar, esnek kumaş kanat yapısı ile süzülme yeteneğine sahip, genellikle hassas iniş ve yük taşıma görevlerinde kullanılan İHA'lar olarak tanımlanıyor. Bunun bir örneği olarak "dünyanın ilk insansız paramotoru" iddiasıyla geliştirilen JUNNO Paramotor İHA, IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılacak.