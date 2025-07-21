IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı Yarın Başlıyor

IDEF 2025 Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) açılışının yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Görgün, bu yılki fuara 44 ülkeden profesyonel olarak stantla katılan ülke olduğunu belirtti.

Katılım ve Sergilenecek Ürünler

Görgün, fuarda 400'ün üzerinde uluslararası firmanın ürünlerini sergileyeceğini açıkladı. Bu fuar, savunma sanayii profesyonellerinin bir araya geleceği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

IDEF 2025, katılımcı ülkeler arasında işbirliklerine ve yeni teknolojilerin tanıtımına olanak tanırken, sektördeki gelişmelere de ışık tutacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.