IDEF 2025'te 1400'den Fazla Firma Yer Alacak

IDEF 2025'in Basın Tanıtımı Gerçekleşti

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) katılacak firmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Topçu, 900'ün üzerinde yerli ve 44 farklı ülkeden 400'ün üzerinde yabancı olmak üzere toplamda 1400'den fazla firmanın fuara katılacağını belirtti.

Uluslararası Katılım Yoğun Olacak

Topçu, fuara devlet davetlisi olarak 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 219 heyet ile 937 heyet üyesi katılacağını açıkladı. IDEF 2025'in hazırlıklarına 1,5 yıl önce başladıklarını anımsatan TSKGV Genel Müdürü, fuar alanı yerleşimi ve etkinlik planlamalarının dijitalleştiğini ifade etti. Böylelikle, katılımcılara ve ziyaretçilere daha pratik bir fuar deneyimi sunacaklarını belirtti.

IDEF'in Önemi ve Hedefleri

Topçu, IDEF'in savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım ve işbirliği platformu haline geldiğini dile getirerek, genel olarak geleneksel etkinliklerin yanı sıra gelişmiş ürün ve çözümler sunulacağını söyledi. Ayrıca, IDEF 2025'te ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin farklı salonlarda yer alacağını vurguladı.

Fuar Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler

IDEF 2025, geleneksel etkinlikleriyle dikkat çekiyor. IDEF Port adı verilen gemi ziyaretleri, bu yıl Ataköy Marina'da gerçekleştirilecek. Fuarda 14 deniz platformu sergilenecek ve açık denizde TCG Anadolu ile diğer savaş gemileri yer alacak. Ayrıca katılımcı firmaların tematik salonlarda ürünlerini sergileyeceği belirtildi.

Fuar süresince düzenlenecek "Network Summit" etkinliği, katılımcı firma temsilcilerini ve heyetleri bir araya getirecek. Genç üniversiteliler ve startuplara yönelik "Defenders of Tomorrow" etkinliği de gerçekleştirilecek. Bu tür programların, sektörel işbirliğini artırma hedefiyle planlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayisi kuruluşlarının genel müdürleri, 22-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.