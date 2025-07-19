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IDEF 2025'te Elektrikli Zırhlı Araç: eNMS-L Tanıtılıyor

Nurol Makina, IDEF 2025'te elektrikli askeri aracı eNMS-L'yi tanıtacak, Türk savunma sanayisine yeni bir çözüm sunacak.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 11:14
IDEF 2025'te Elektrikli Zırhlı Araç: eNMS-L Tanıtılıyor

IDEF 2025'te Elektrikli Zırhlı Araç: eNMS-L Tanıtılıyor

Nurol Makina, IDEF 2025 Fuarı'nda "geleceğin elektrikli askeri aracı" olarak nitelendirilen eNMS-L'yi ilk kez sergilemeye hazırlanıyor. Bu inovatif zırhlı araç, Türk savunma sanayisinin AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilmiş olup, düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor.

Elektrikli Askeri Araçların Yenilikçi Yüzü

4x4 segmentinde yeni bir çözüm sunan eNMS-L, Türk savunma sanayisi içindeki elektrikli askeri araçlar serisine önemli bir katkı sağlıyor. Bu araç, hem çevre dostu özellikleriyle hem de etkin savaş teknolojileriyle donatılmış olmasıyla dikkat çekiyor.

Nurol Makina'nın bu adımı, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yenilikçi çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. IDEF 2025 Fuarı'nda sergilenecek eNMS-L, diğer ülkelerle olan rekabette önemli bir avantaj sağlayabilir.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen elektrikli askeri araçlara 4x4 segmentinde yeni bir...

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen elektrikli askeri araçlara 4x4 segmentinde yeni bir çözüm eklendi. Nurol Makina, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) "geleceğin elektrikli askeri aracı" eNMS-L'yi ilk kez sergileyecek. AR-GE çalışmalarının bir sonucu olan elektrikli eNMS-L, düşük termal iz, sessiz çalışma özelliği ve çevre dostu yapısıyla geleceğin askeri araçlarına örnek teşkil ediyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen elektrikli askeri araçlara 4x4 segmentinde yeni bir...

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen elektrikli askeri araçlara 4x4 segmentinde yeni bir çözüm eklendi. Nurol Makina, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) "geleceğin elektrikli askeri aracı" eNMS-L'yi ilk kez sergileyecek. AR-GE çalışmalarının bir sonucu olan elektrikli eNMS-L, düşük termal iz, sessiz çalışma özelliği ve çevre dostu yapısıyla geleceğin askeri araçlarına örnek teşkil ediyor.

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