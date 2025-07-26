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IDEF 2025'te Hava ve Kara Savunma Sistemleri Büyük İlgi Gördü

IDEF 2025, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hava ve kara savunma sistemlerini Atatürk Havalimanı'nda sergiledi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:51
IDEF 2025'te Hava ve Kara Savunma Sistemleri Büyük İlgi Gördü

IDEF 2025: Savunma Sanayisinin Kalbi Atatürk Havalimanı'nda Atıyor

Türkiye'nin en kapsamlı savunma sanayisi etkinliği olan IDEF 2025, kapılarını halka açarak büyük bir ilgi topladı. Son iki gününde ziyaretçilerini ağırlayan bu önemli fuar, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşların Yoğun Katılımı

Fuar, Atatürk Havalimanı'ndaki sergi alanında yer alan hava ve kara savunma sistemleri ile adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Ziyaretçiler, çeşitli savunma teknolojilerini yakından görme fırsatı bulurken, yeni nesil sistemler hakkında bilgi sahibi olma imkanı elde etti.

IDEF 2025, özellikle yerli ve milli savunma projelerine verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma sanayiinin geleceğine ışık tutan bu etkinlik, sektör temsilcilerinin yanı sıra savunma teknolojilerine ilgi duyan vatandaşlarla dolup taştı.

Hava ve kara savunma sistemlerinin sergilendiği bu fuar, Türkiye'nin savunma gücünü ve bağımsızlığını simgeliyor. Etkinlik, sadece profesyoneller için değil, tüm vatandaşlar için keşfedilecek pek çok yenilik sundu.

IDEF 2025, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev...

IDEF 2025, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Son iki gününde halka açılan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda sergilenen hava ve kara savunma sistemlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Somali'den Türkiye'ye eğitim için gelen Mahmud Abdülaziz, fuara ilişkin açıklamada bulundu.

IDEF 2025, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev...

IDEF 2025, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Son iki gününde halka açılan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda sergilenen hava ve kara savunma sistemlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Somali'den Türkiye'ye eğitim için gelen Mahmud Abdülaziz, fuara ilişkin açıklamada bulundu.

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