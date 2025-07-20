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IDEF 2025'te Milli Savunma Alanında Yenilikler

IDEF 2025'te, milli savunma platformlarına güç katacak yeni sistemler tanıtılacak.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:36
IDEF 2025'te Milli Savunma Alanında Yenilikler

Yeni Sistemler IDEF 2025'te Tanıtılacak

IDEF 2025, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en büyük fuarlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Bu yıl, milli platformlara güç katan yenilikçi sistemler dikkat çekiyor.

Hassas Vuruş İhtiyaçları İçin Geliştirilen Sistemler

Fuarda, hassas hareket ve tahrik kontrolü sağlayan bir sistem, modern hava platformlarının hassas vuruş ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş salan bomba bırakma ünitesi ile yerini alacak.

Öne çıkan bir diğer ürün ise yeni nesil gimbal sistemi. Bu sayede, milli platformlar için tasarlanan birçok sistem ilk kez sahneye çıkacak. Tüm bu yenilikler, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ziyaretçilerin ilgisini çekmek için hazır bulunacak.

Yeni sistemler, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve yerli üretim gücünü gözler önüne serecek. Günümüzün askeri gereksinimlerini karşılamak adına geliştirilen bu sistemler, ulusal güvenlik alanındaki atılımları destekleyecek.

Altınay Savunma Teknolojileri tarafından milli platformlar için geliştirilen yeni nesil gimbal...

Altınay Savunma Teknolojileri tarafından milli platformlar için geliştirilen yeni nesil gimbal sistemi, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak.

Altınay Savunma Teknolojileri tarafından milli platformlar için geliştirilen yeni nesil gimbal...

Altınay Savunma Teknolojileri tarafından milli platformlar için geliştirilen yeni nesil gimbal sistemi, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak.

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