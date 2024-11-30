İdlib'de Rejim Karşıtı Grupların Hızla İlerleyişi Devam Ediyor

Çatışmaların Seyri

27-28 Kasım tarihlerinde, Halep'in batı kırsalında gerçekleşen çatışmalar sonucunda rejim karşıtı gruplar, çatışmaların başlangıcından itibaren İdlib kırsalında birçok bölgeyi ele geçirerek ilerlemeye devam etti. Halep kent merkezine kadar ulaşan bu gruplar, akşam saatlerine kadar önemli mesafe kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.