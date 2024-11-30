İdlib'de Rejim Karşıtı Grupların Hızla İlerleyişi Devam Ediyor

Suriye'nin İdlib Bölgesinde Çatışmalar Tırmanıyor
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda 50'den fazla köyü Esed rejimi güçlerinden geri almayı başardı. Rejim ile çatışan bu gruplar, hızla ilerleyişlerini sürdürerek kuzeyde etkinliklerini artırıyor.
Hızla Büyüyen Çatışmalar
27 Kasım'dan bu yana Halep ilinde ve İdlib kırsalında devam eden çatışmalar, rejim karşıtı silahlı grupların kontrolü altında bulunan bölgelerin sayısını artırmasına yardımcı oldu. Dünkü gelişmelerle birlikte, sabah saatlerinden başlayarak bu gruplar, Esed rejiminin elinde bulundurduğu köyleri geri almayı başardı.
Astana Anlaşması ve Sonuçları
Suriye rejimi, Astana toplantısı 27-28 Kasım tarihlerinde, Halep'in batı kırsalında gerçekleşen çatışmalar sonucunda rejim karşıtı gruplar, çatışmaların başlangıcından itibaren İdlib kırsalında birçok bölgeyi ele geçirerek ilerlemeye devam etti. Halep kent merkezine kadar ulaşan bu gruplar, akşam saatlerine kadar önemli mesafe kaydetti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Çatışmaların Seyri
27-28 Kasım tarihlerinde, Halep'in batı kırsalında gerçekleşen çatışmalar sonucunda rejim karşıtı gruplar, çatışmaların başlangıcından itibaren İdlib kırsalında birçok bölgeyi ele geçirerek ilerlemeye devam etti. Halep kent merkezine kadar ulaşan bu gruplar, akşam saatlerine kadar önemli mesafe kaydetti.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.