İDOB'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri: AKM'de 'Büyük Zafer'

İDOB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını AKM Tiyatro Salonu'ndaki 'Büyük Zafer' konseriyle kutladı; Beethoven ve Türk bestecilerin marşları seslendirildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:58
İDOB'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

AKM Tiyatro Salonu'nda 'Büyük Zafer' anıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen özel bir konserle kutladı.

Konserde, 'Büyük Zafer''e adanmış eserler, kahramanlık ve özgürlük ruhunu simgeleyen seçkiler halinde sanatseverlerle buluştu.

Beethoven'ın üvertürü ile başlayan programda, Türk müzik tarihinde iz bırakmış önemli bestecilerin marşları seslendirildi.

Program kapsamında Musa Süreyya, Felix Körling, Nevit Kodallı, Turgay Erdener, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Faik Canselen, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses ve Muammer Sun’un marşları, İDOB Orkestrası ve Korosu tarafından yorumlandı.

Konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç üstlendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen özel bir konserle kutladı.

