İDOB'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri: AKM'de 'Büyük Zafer'

İDOB'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
AKM Tiyatro Salonu'nda 'Büyük Zafer' anıldı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen özel bir konserle kutladı.
Konserde, 'Büyük Zafer''e adanmış eserler, kahramanlık ve özgürlük ruhunu simgeleyen seçkiler halinde sanatseverlerle buluştu.
Beethoven'ın üvertürü ile başlayan programda, Türk müzik tarihinde iz bırakmış önemli bestecilerin marşları seslendirildi.
Program kapsamında Musa Süreyya, Felix Körling, Nevit Kodallı, Turgay Erdener, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Faik Canselen, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses ve Muammer Sun’un marşları, İDOB Orkestrası ve Korosu tarafından yorumlandı.
Konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç üstlendi.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen özel bir konserle kutladı.