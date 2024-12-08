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İDOB'un 'Deli Dolu' Opereti 10 Aralık'ta Sahne Alıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 10 Aralık'ta 'Deli Dolu' operetini sanatseverlerle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:36
İDOB'un 'Deli Dolu' Opereti 10 Aralık'ta Sahne Alıyor

İDOB'un 'Deli Dolu' Opereti Sanatseverlerle Buluşuyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 'Deli Dolu' operetinin prömiyerini 10 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirecek. Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen bu eser, mizahı ve müziği harmanlayan yapısıyla dikkat çekiyor.

İlk Gösterim İçin Geri Sayım Başladı

Şebnem Özsaran'ın sahneye koyduğu 'Deli Dolu'da, İDOB Orkestrası'nı Murat Kodallı yönetecek. Eser, izleyicilere hem keyifli zaman geçirme hem de düşündürme vaadiyle dikkat çekiyor.

Esra Akcan Abacıoğlu: Tüm Seyirciye Hitap Edecek

“Marika” rolünü üstlenen Esra Akcan Abacıoğlu, Cemal Reşit Rey'in bu eseri halka operayı sevdirmek amacıyla 1930'larda bestelediğini vurguladı. Mizahi unsurların yanı sıra aile kavramının da ön plana çıktığını belirten Abacıoğlu, izleyicilere çok yönlü bir performans sunacaklarını ifade etti.

İDOB Başrejisörü Caner Akın: Efsanevi Bir Hikaye

İDOB Başrejisörü Caner Akın, bu eserle gurur duyduklarını belirtirken, Cemal Reşit Rey'in İstanbul'un kozmopolit yapısını çok samimi bir şekilde yansıttığını söyledi. Akın, her seyircinin eserde kendisinden bir şeyler bulabileceğini de dile getirdi.

Performans Takvimi ve Ekip

Eser, 10, 13, 16 ve 24 Aralık'ta sahne alacak. Performans sırasında Çağrı Köktekin, Berk Özbek, Esra Akcan Abacıoğlu gibi usta oyuncular dönüşümlü olarak rol alacak. Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü'ne, dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Taner Aydın'a, koreografi ise Çiğdem Erkaya Öztürk'e ait.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Deli Dolu" opereti, 10 Aralık'ta...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Deli Dolu" opereti, 10 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen ve Ekrem Reşit Rey'in librettosunu yazdığı "Deli Dolu" opereti mizahı ve müziği birleştiren yapısıyla öne çıkıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Deli Dolu" opereti, 10 Aralık'ta...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Deli Dolu" opereti, 10 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen ve Ekrem Reşit Rey'in librettosunu yazdığı "Deli Dolu" opereti mizahı ve müziği birleştiren yapısıyla öne çıkıyor.

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