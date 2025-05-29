İDOB'un "Deliriyum" Gösterisi Yarına Hazır!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen "Deliriyum" adlı modern dans gösterisinin prömiyeri, 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Koreograf ve modern dans sanatçısı Canberk Yıldız, eserin hikayesinin, 2016 yılında okuduğu Andrew Scull'un "Uygarlık ve Delilik" kitabından esinlendiğini belirtti. Yıldız, gösteride akıl hastanesi metaforunun kullanıldığını ifade ederek, "Hastane dediğimiz şey, bir binası olan, gittiğimiz ve iyileşmek için dolaştığımız bir yer. Ama kendi kendimize tedavi olmaya çalışıyoruz ve bu nedenle dünya bir akıl hastanesine dönüyor." dedi.

Yıldız, sözlerine devam ederek, "Bu metafor, dünyanın küçük bir ölçeğini temsil ediyor; insanların birbirlerine göz göze gelmeden sadece telefonlarla iletişim kurması, aslında bizi ne kadar uzaklaştırıyor?" şeklinde dikkat çekti.

13 dansçının yer aldığı gösterinin multidisipliner bir çalışma olduğunu vurgulayan Yıldız, "Arka planda led ekranlarla desteklenen görsel tasarım ve elektronik müziklerle çağdaş bir ütopya yaratmaya çalışıyoruz." ifadesinde bulundu. Ayrıca, gösterinin sahnede anksiyete, bağımlılık ve yeme bozuklukları gibi psikolojik durumları keşfettiğini anlattı.

"Deliriyum" adlı eserin koreografisinde Canberk Yıldız, müzik ve ses tasarımında Onur Seçki, dijital-görsel tasarımda Emir Ünal ve Ziya Gökoğlu, ışık tasarımında Yasin Gültepe, görsel efektlerde Emir Ünalan ve Ziya Gökoğlu, kostüm tasarımında ise Yargıcı markası yer alıyor. Eserin şarkıları ise Özge Arslan ve Lalalar imzasını taşıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen "Deliriyum"un prömiyeri, 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen "Deliriyum"un prömiyeri, 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.