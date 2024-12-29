İDOB'un 'Yeni Yıl Konseri' Müzikseverlerle Buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), geleneksel 'Yeni Yıl Konseri' etkinliğiyle geçtiğimiz akşam Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverleri bir araya getirdi.

Dünya Repertuvarından Seçkiler

Etkinlik, evrensel kültürde önemli bir yere sahip olan Nardugan Bayramı'ndan ilham alınarak düzenlendi. Konserde, gözde opera ve operet eserlerinin yanı sıra marşlar ve polkalar da seslendirildi.

Coşkuyla Kutlanan Yeni Başlangıçlar

Doğanın döngüsünü ve yeni başlangıçların coşkusunu kutlamak amacıyla gerçekleştirilen konserde, Johann Strauss, Dmitri Şostakoviç, Antonio Vivaldi, Aram Haçaturyan, Georges Bizet, Carlos Gardel, Bedrich Smetana, Leo Delibes, Giacomo Puccini, Emmerich Kalman, Ulvi Cemal Erkin gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçmeler icra edildi.

İDOB Orkestrası ve Korosu Sahne Aldı

Konserde, İDOB Orkestrası’na İbrahim Yazıcı yönetkenlik ederken, Volkan Akkoç liderliğindeki İDOB korosu da performans sergiledi.

Koreografi ve Işık Tasarımı

Bale koreografisi Uğur Seyrek tarafından hazırlanırken, MDTistanbul koreografisi Tuğçe Göncü ve Emre Karaca ile birlikte tasarlandı. Işık tasarımının ise Taner Aydın tarafından yapıldığı etkinlik, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Solistler ve Dansçılar

Konserde sahne alan solistler arasında Caner Akın, Özgecan Gençer, Nesrin Gönüldağ, Mert Süngü ve Görkem Ezgi Yıldırım gibi isimler yer aldı. Ayrıca, solist dansçılar İlke Kodal, Çağatay Özmen, Deniz Kılınç Tunçeli, Olcay Tunçeli, Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem Atik Tuncay, Mehmet Nuri Arkan ve MDTistanbul Projesi dansçıları da sahneyi paylaştı.