İETT Şoförü Türk Bayrağındaki Yangını Kendi Elleriyle Söndürdü

İETT Şoföründen Örnek Davranış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İETT şoförü Samet Duyduk, yolculuk sırasında yanan bir Türk bayrağına müdahale ederek dikkat çekici bir davranış sergiledi. Olay, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde meydana geldi.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

50 AT Cebeci-Alibeyköy hattında görevli olan Duyduk, Sultangazi 2419. Sokak Durağı yakınlarında ilerlerken yol kenarındaki duvarda asılı Türk bayrağının yanmakta olduğunu fark etti. Hızla otobüsü durdurarak yolcularına durumu bildiren Duyduk, yanan bayrağı duvardan alarak, elleriyle yangına müdahale etti.

Yangını başarıyla söndüren Duyduk, daha sonra bayrağı yanına alarak seferine devam etti. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Duyduk’un yanan bayrağı görmesi, otobüsü durdurması ve yolculara durumu anlatması yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT şoförünün, seferi sırasında yandığını gördüğü Türk bayrağını alıp elleriyle yangına müdahale ettiği anlar araç kamerasınca kaydedildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, 50 AT Cebeci-Alibeyköy hattında görev yapan İETT şoförü Samet Duyduk, Sultangazi 2419. Sokak Durağı yakınlarında seferini sürdürürken yol kenarındaki duvarda asılı Türk bayrağının yandığını fark etti. Otobüsü durdurup yolculara bilgi veren Duyduk, bayrağı duvardan alırken elleriyle müdahale ettiği yangını söndürdü.