İFSAK 46. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması'na Başvurular Başladı

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46'ncısı düzenlenen "İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması" için başvurular alınmaya başlandı.

Başvuru ve kriterler

Başvurular, İFSAK'ın resmi internet sitesi www.ifsak.org.tr üzerindeki yarışma sayfası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yarışmaya, 1 Ocak 2024'ten sonra çekimine başlanmış veya tamamlanmış yapımlar katılabilecek. Başvuru için son tarih 15 Aralık olarak açıklandı.

Seçim süreci ve festival

Ön elemeyi geçen filmler, Şubat 2026'da İFSAK'ın web sitesindeki yarışma sayfasından ilan edilecek. Seçilen yapımlar, 9-15 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek "32. İFSAK Kısa Film Festivali" kapsamında izleyiciyle buluşacak. Dereceye giren kısa film ve belgeseller ise festival sonunda düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Ön jüri

Yarışmanın ön jürisinde, 45. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması Kurmaca Dalı Birincisi Yakup Tekintangaç, sinema yazarı ve klinik psikolog Tuğba Kurt Ulucan ile İFSAK Sinema Birimi Koordinatörü Işıl Yaman yer alacak.