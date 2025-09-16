İGA: İstanbul Havalimanı Apronunda Köpeğin Sürüklenmesi Olayı Araştırılıyor

İGA, İstanbul Havalimanı apronunda bir köpeğin sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çektiğini, olayın yabancı havayolu ve temsilcisinin sorumluluğunda olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Olay yabancı havayolu ve temsilcisinin sorumluluk alanında; süreç titizlikle izleniyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, apron alanında bir köpeğin sürüklendiği görüntülerle ilgili açıklama yayımladı. Sosyal medyada yer alan kayıtların herkesi derinden üzdüğü ve böyle bir davranışın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, hayvanlara ve doğaya ilişkin hassasiyet gösteren yolcular ve medyaya teşekkür edildi. İGA, olayın sorumluluk alanının yabancı bir havayolu şirketi ile temsilcisine ait olduğunu belirterek, yaşanan gelişmeleri ve soruşturmayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

İGA'nın açıklamasından:

"Söz konusu olay, yabancı bir hava yolu şirketi ile temsilcisinin sorumluluk alanında meydana gelmişse de hayvanlar ve doğa konusunda üst düzeyde hassasiyet gösteren, bunu faaliyetleriyle de ortaya koyan İGA İstanbul Havalimanı olarak, araştırma sürecini yürütmekte ve kurumumuz dışındaki gelişmeleri titizlikle izlemekteyiz. Her ne kadar süreç tamamlanmamış olsa da şu ana kadar, hava yolu şirketi ile evcil hayvan sahibinin sorumluluklarını yerine getirmede hayli sorun yaşandığı ve olayın yerel belediyenin sağladığı veterinerlik desteğiyle kontrol altına alınmış olduğu tespit edilmiştir."

İGA, soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak bilgilerin olacağını belirtti ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tarafların sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

