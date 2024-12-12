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IGAD, Somali-Etiyopya Anlaşmasını Destekledi

IGAD, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Somali ve Etiyopya arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:26
IGAD, Somali-Etiyopya Anlaşmasını Destekledi

IGAD, Somali ve Etiyopya Anlaşmasını Takdirle Karşılıyor

Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi sona erdiren ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen Ankara anlaşmasını takdirle karşıladığını duyurdu.

IGAD İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya ile Somali arasındaki bu tarihi anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Gebeyehu, Somali ve Etiyopya arasında bu önemli görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Anlaşmanın, her iki ülke arasındaki gerilimi ortadan kaldırmak adına kaydedilen önemli bir adım olduğunu vurguladı. Gebeyehu, "Bu önemli anlaşma, iki kardeş ülke arasında uzun süredir devam eden sosyal dokunun güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım teşkil etmekte ve ikili meselelerin dostane bir şekilde çözülmesi yönündeki kararlılığı ortaya koymaktadır," şeklinde konuştu.

Ankara Süreci ve Tarafların Anlaşması

1991 yılında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasındaki gerilim, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı ile artmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma isteği ve Somaliland’in Etiyopya’ya denize erişim imkanı sağlaması, Somali yönetiminin büyük tepkisine neden olmuş ve krize yol açmıştı. Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti gibi birçok kuruluşun arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye’nin öncülük ettiği Ankara Süreci, tarafların arasında tansiyonu azaltmış ve son olarak 11 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıyla sorunlar üzerine mutabakata varılmıştır. Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri her iki tarafın kazanımlarına dönüşecek bir işbirliği sürecine dönüşecektir.

Taraflar, Türkiye'nin aracılığıyla Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

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