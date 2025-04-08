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İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak Görevinden Ayrıldı

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, görevinden ayrıldığını duyurdu. Nihat Narin vekaleten yeni genel müdür olarak atandı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:52
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak Görevinden Ayrıldı

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak Görevinden Ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, görevinden ayrıldığını açıkladı.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda, "İGDAŞ AŞ Genel Müdürü görevini yürütmekte olan Sayın Ali Ender Çolak görevinden ayrılmıştır. Sayın Çolak'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Nihat Narin'in mevcut görevine ek olarak vekaleten İGDAŞ AŞ Genel Müdürü olarak atandığı belirtildi.

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