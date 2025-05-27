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Iğdır'da 10 Bin Dönüm Arazi Çiftçilere Mera Olarak Açıldı

Iğdır'da 10 bin dönüm arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesiyle çiftçilerin mera ihtiyacına sunuldu.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:26
Iğdır'da 10 Bin Dönüm Arazi Çiftçilere Mera Olarak Açıldı

Iğdır'da 10 Bin Dönüm Arazi Çiftçilere Mera Olarak Açıldı

Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, Bendemurat köyünde 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Mera Alanında Önemli Düzenlemeler Yapıldı

Proje çerçevesinde, çiftçilerin sürülerini güneşten koruyabilmeleri için arazide 4 gölgelik ve 1 sağım ünitesi alanı oluşturuldu. Bu düzenlemeler, hem hayvancılık altyapısını güçlendirmeyi hem de çiftçilerin iş verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Projenin Amaçları ve Katılımcılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekleriyle hayata geçirilen bu proje ile meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımı sağlanarak, hayvancılığın gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

Açılış törenine, Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı. Bu önemli etkinlik, tarım ve hayvancılık sektörüne olan desteğin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm...

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm...

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

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