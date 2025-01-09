Iğdır'da 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da, 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:31
Iğdır'da 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Iğdır'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B. emniyet güçleri tarafından yakalandı. Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan A.B.'nin yakalanması için çalışmalar hız kazanmıştı.

Operasyonun Detayları

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 aydır aranan A.B.'nin izini sürerek başarılı bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, A.B. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

A.B.'nin yakalanması, Iğdır'da suçla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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