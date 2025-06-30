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Iğdır'da AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitim Kampı

Iğdır'da AFAD, akredite dernekler için arama kurtarma eğitim kampı düzenledi. Eğitime katılan ekipler pratik eğitim aldı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:52
Iğdır'da AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitim Kampı

Iğdır'da AFAD'dan Arama Kurtarma Eğitim Kampı

Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), akredite edilen dernekler için özel bir arama kurtarma eğitim kampı düzenledi. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin (JAK) katılımıyla Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yoğun bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Kampa, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ve İskender Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri katıldı. Eğitimler, köy kırsalında kurulan çadırlarda sürdü ve ekipler burada geceyi geçirdi.

Katılımcılar, doğa yürüyüşü, arazide yön bulma ve ip kullanma gibi pratik eğitimlerle donatıldı. Iğdır AFAD Müdürü Fikret Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayan derneklerle her yıl bu tür kampların düzenlendiğini ifade etti.

Deniz, eğitim programıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Burada çalışma kültürünü geliştirme, arazide yön bulma eğitimleri veriyoruz. Yürüyüşler, bu arkadaşların arazide, zorlu görev şartlarında nasıl tepki vereceklerini görmemiz için bir fırsat sunuyor. Teorik eğitimleri pratikte görmek istiyoruz. Ayrıca, gönüllü sayımızı artırmak için elimizde geleni yapıyoruz. Bu tarz kamplar, onların kuruma olan inançlarını ve güvenlerini artırmayı hedefliyor."

Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından akredite edilen dernekler için arama...

Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından akredite edilen dernekler için arama kurtarma eğitim kampı düzenlendi.

Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından akredite edilen dernekler için arama...

Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından akredite edilen dernekler için arama kurtarma eğitim kampı düzenlendi.

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