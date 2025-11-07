Iğdır’da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
JASAT operasyonu sonucu tutuklama
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Yapılan titiz araştırma ve saha çalışmaları sonucu, Iğdır'ın AliKamerli Mahallesi'nde, Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ç.T., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
