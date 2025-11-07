Iğdır’da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Iğdır'da JASAT ekipleri, AliKamerli Mahallesi'nde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T.'yi yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:29
Iğdır’da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Iğdır’da Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

JASAT operasyonu sonucu tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yapılan titiz araştırma ve saha çalışmaları sonucu, Iğdır'ın AliKamerli Mahallesi'nde, Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.T. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ç.T., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

“ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI” SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS IĞDIR’DA YAKALANDI

“ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI” SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS IĞDIR’DA YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor