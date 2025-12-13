Iğdır'da Çocukların Mağaza Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Görüntüler saniye saniye kaydedildi

Iğdır'da Adil Aşırım Çarşısı'nda bulunan bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, yaşları küçük iki çocuk mağazanın önünde bulunan mankenlerin yanına yaklaştı. Bir süre çevreyi dikkatlice kontrol eden çocuklardan biri üzerindeki montu çıkararak arkadaşına verdi.

Ardından mağaza önündeki mankenin üzerinde bulunan montlardan birini çıkaran çocuk, montu giydi. Görüntülerde, çocuklardan birinin önden giderek çevreyi tekrar kolaçan ettiği, diğer çocuğun ise giydiği montla arkadaşının yanına gelerek birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Tüm bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ADİL AŞIRIM ÇARŞISI’NDA BULUNAN BİR GİYİM MAĞAZASINDA YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYI, İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.