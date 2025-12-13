DOLAR
Iğdır'da Çocukların Mağaza Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Iğdır Adil Aşırım Çarşısı'nda iki çocuğun mağaza önündeki mankenlerden mont çalması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:53
Görüntüler saniye saniye kaydedildi

Iğdır'da Adil Aşırım Çarşısı'nda bulunan bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, yaşları küçük iki çocuk mağazanın önünde bulunan mankenlerin yanına yaklaştı. Bir süre çevreyi dikkatlice kontrol eden çocuklardan biri üzerindeki montu çıkararak arkadaşına verdi.

Ardından mağaza önündeki mankenin üzerinde bulunan montlardan birini çıkaran çocuk, montu giydi. Görüntülerde, çocuklardan birinin önden giderek çevreyi tekrar kolaçan ettiği, diğer çocuğun ise giydiği montla arkadaşının yanına gelerek birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Tüm bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

