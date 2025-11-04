Iğdır'da Eli Sopalı Şahıslar Okul Bastı: Öğrenci Darp Edildi

Söğütlü Mahallesi'ndeki Iğdır Anadolu Lisesi'nde korku dolu anlar

Edinilen bilgiye göre, olay Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Iğdır Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle eli sopalı bir grup sivil şahıs okula girerek öğrencilere saldırdı.

Saldırıyı fark eden öğrenciler binanın içine kaçarken, eli sopalı grup bazı öğrencileri kovaladı ve öğretmen ile idarecilerin olduğunu umursamadan okul binasına girerek bir öğrenciyi darp etti.

Olayda bir öğrenci, sopa ile kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı ve ortam savaş alanına döndü. Saldırgan grup kısa süre sonra okulun içinden çıkarak ara sokaklara kaçtı. Olayı gören öğrenciler panikle sağa sola dağıldı.

Çocuklarını almaya gelen veliler saldırı anına şahit olduklarını belirterek, okullarda güvenliğin sağlanması gerektiğini ve çocukların okul içinde dahi güvende olmadıkları yönünde endişelerini dile getirdi.

Yetkililerin açıklaması ve saldırganların kimliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

