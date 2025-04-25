Iğdır'da Güneş Enerjisi Santrali ile Asfalt Tesisinin Elektrik İhtiyacı Karşılanıyor

Iğdır'da Güneş Enerjisi ile Sürdürülebilir Enerji Çözümü

Iğdır'da hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES), asfalt tesisinin enerji ihtiyaçlarını karşılayarak çevre dostu bir çözüm sunuyor. Geçen yıl İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt konkasör tesisi, özellikle dağ köylerini desteklemeyi amaçlıyor.

GES ile Sıfır Enerji Maliyeti

Asfalt tesisinin elektrik ihtiyacı, Türkiye'nin Ermenistan sınırı yakınlarındaki Aras Nehri üzerine inşa edilen güneş enerjisi santralinden sağlanmaya başlandı. Bu sistem sayesinde, saniyede 15 litre su, Aras Nehri'nden sıfır enerji maliyetiyle kırma ve kum eleme tesislerine ulaştırılıyor.

Çevre Dostu ve Ekonomik Çözüm

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Aras Nehri'nden elde edilen su ile hem kaliteli ürün ürettiklerini hem de ekonomik kazanç sağladıklarını belirtti. Öcal, "Güneş enerjisiyle çalışan su taşıma sistemini kurarak çevreci ve ekonomik bir çözüm sunduk. Bu sistem sayesinde, doğanın korunmasına katkıda bulunarak minimum maliyetle su taşıyoruz." dedi.

Ekonomik Kazanç ve Gelecek Vizyonu

Öcal, iki tesisin de kuruma önemli gelir sağladığını ve güneş enerjisi kullanmanın üretim maliyetlerini düşürdüğünü ifade etti. Normalde yüksek olan pompaj ve elektrik giderlerinin, güneş enerjisi ile minimize edildiğini vurgulayan Öcal, gelecekte daha fazla bu tür projelere yöneleceklerinin altını çizdi.

Iğdır'da kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde asfalt tesisinin enerji ihtiyacı gideriliyor.

Iğdır'da kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde asfalt tesisinin enerji ihtiyacı gideriliyor.