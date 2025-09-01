Iğdır'da kamyonun çarptığı 73 yaşındaki kadın ağır yaralandı
Topçular Caddesi'nde kaza
İğdır'da Topçular Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülüş T. (73), sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAZ 321 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.
İnşaata yük taşıyan kamyonun ön lastiğinin altında kalan kadın, çevredekiler ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gülüş T.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.
