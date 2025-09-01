DOLAR
Iğdır'da kamyonun çarptığı 73 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Topçular Caddesi'nde 76 AAZ 321 plakalı kamyonun çarptığı 73 yaşındaki Gülüş T., ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ameliyata alındı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:35
Iğdır'da kamyonun çarptığı 73 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Iğdır'da kamyonun çarptığı 73 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Topçular Caddesi'nde kaza

İğdır'da Topçular Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülüş T. (73), sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAZ 321 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

İnşaata yük taşıyan kamyonun ön lastiğinin altında kalan kadın, çevredekiler ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gülüş T.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Iğdır'da sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAZ 321 plakalı kamyon, Topçular Caddesi'nde yolun karşısına...

Iğdır'da sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAZ 321 plakalı kamyon, Topçular Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülüş T'ye (73) çarptı. İnşaata yük taşıyan kamyonun ön lastiğinin altında kalan kadın, sağlık ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

