Iğdır'da Karla Mücadele: 75 Köy Yolu Açılıyor

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:56
Iğdır'da Karla Mücadele: 75 Köy Yolu Açılıyor

Iğdır'da Kar Mücadelesi Devam Ediyor

Iğdır'da yaşanan olumsuz hava koşulları, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy yolunu ulaşıma kapattı. İki gün boyunca süren kar yağışı ve tipi, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkileyerek, köy yollarının kapalı kalmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Ekipleri Harekete Geçti

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Ekipler, yolları açmak için gerekli yöntemleri kullanarak, bölgedeki ulaşımın yeniden sağlanmasını hedefliyor.

Buzlanma Sorunu da Devam Ediyor

Öte yandan, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında yaşanan yoğun buzlanma sorunu için Karayolları ekipleri de tuzlama ve temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yoğun olarak süren bu çalışmalar, sürücülerin güvenli bir şekilde yol alabilmesi için büyük önem taşıyor.

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