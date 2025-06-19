Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı: Vali Turan Açıklamalarda Bulundu

Iğdır'da Karpuz Hasadı Başladı

Iğdır'da, 955 bin metrekarelik alanda üretilen karpuzun ilk hasadı Oba köyünde gerçekleştirildi. Karpuz, kendine özgü aroması ve verimliliğiyle dikkat çeken bir ürün olarak öne çıkıyor.

Vali Ercan Turan'dan Açıklamalar

İlk hasada Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş katıldı. Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'da yıldan yıla hem üretimin niteliği hem de niceliğinin arttığını vurguladı.

Turan, Iğdır'daki karpuz üretiminin önemine dikkat çekerek, "Geçen seneyle kıyasladığımızda Adana ile aramızda 1 haftalık fark olması ciddi avantaj. Burada hem yerli tohumlarımızı ön plana çıkarıyoruz hem de vatandaşımız tarafından kabul gören ürünlerimize öncelik veriyoruz. Üreten insan, üstün insandır." ifadesini kullandı.

Gıda Güvenliği ve Üreticilere Destek

Gıda üretimi ve güvenliğine odaklandıklarının altını çizen Vali Turan, "Türkiye Yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı" mesajını vererek şu açıklamalarda bulundu: "En büyük emek çiftçilerimizin. Görevimiz çiftçilerimize yol göstermek, rehberlik etmek, üretimin niteliğini, niceliğini ve miktarını artırmak. Üreticilerimizin emrindeyiz. Hasadımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Iğdır'da üretilen karpuzun ilk hasadı, Oba köyündeki üretim alanında gerçekleştirildi.

Iğdır'da üretilen karpuzun ilk hasadı, Oba köyündeki üretim alanında gerçekleştirildi.