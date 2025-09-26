Iğdır'da Kış Öncesi 300 Kilometrelik Yol Seferberliği

Yerel memnuniyeti ve sonraki adımlar

Çalışmalar kent merkezine bağlı köylerde büyük oranda tamamlanırken, uygulamalar Tuzluca ilçesinin köylerinde devam ediyor. Çarman, coğrafi şartlar nedeniyle yolların sürekli hasar gördüğünü, gerekli şev ve reglaj işlerinin tamamlandığını aktardı.

Nişankaya Köyü Muhtarı Mahmut Demir ise hizmeti bir nimet olarak nitelendirerek, 'Bu çalışmadan dolayı minnettarız. Burada çok büyük emek var, emeği geçen valimize, meclis başkanımıza ve genel sekreterimize, ilgili kurumlara teşekkür ederim.' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Iğdır'ın kırsal köylerinde, kış öncesi yol genişletme, asfaltlama, bakım-onarım ve yeni yol açma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 300 kilometrelik yol ağı üzerinde planlanan çalışmaları, kar yağışı başlayıp ağır kış şartları etkili olmadan önce tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmak için seferber oldu.