Iğdır'da Kış Öncesi 300 Kilometrelik Yol Seferberliği

Iğdır'da kırsal alanlarda kış öncesi yürütülen yol genişletme, asfaltlama ve bakım-onarım çalışmaları 300 km'ye ulaşarak ulaşım ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:35
Iğdır'ın kırsal mahallelerinde, kış gelmeden ulaşımı güvence altına almak için kapsamlı yol çalışmaları yoğun tempoda sürüyor. İl Özel İdaresi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle yürütülen 2025 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında; yol genişletme, asfaltlama, bakım-onarım ve yeni yol açma işleri gerçekleştiriliyor.

Hedefler, kapasite ve ilerleme

Ekipler, toplamda yaklaşık 300 kilometrelik yol ağı üzerinde planlanan işleri, kar yağışı ve ağır kış şartları başlamadan tamamlamak amacıyla seferber oldu. Asfaltlama çalışmaları, 2023'te hizmete alınan asfalt üretim tesisi sayesinde kamu kaynaklarında tasarruf sağlanarak ve daha dayanıklı kaplamalarla devam ediyor.

Geçen yıla kıyasla çalışma miktarında yüzde 100 artış sağlandığı belirtilirken, kırsalda yaşayanların ulaşım ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, kurum olarak pek çok alanda yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiklerini ifade etti.

Çarman, şu bilgileri paylaştı: 'Bakanlıklarımızdan hibe edilen asfalt tesisini alınca sahamızı da genişlettik. Araç konusunda eksikliklerimiz vardı, şu anda 6 tane aracımız yeni geldi. Onu da yakında hizmete sunacağız. KÖYDES kapsamında 178 kilometrelik planlama yapmıştık ama şu anda 300 kilometreye yakın asfalt bakım-onarım çalışması yaptık.'

Yerel memnuniyeti ve sonraki adımlar

Çalışmalar kent merkezine bağlı köylerde büyük oranda tamamlanırken, uygulamalar Tuzluca ilçesinin köylerinde devam ediyor. Çarman, coğrafi şartlar nedeniyle yolların sürekli hasar gördüğünü, gerekli şev ve reglaj işlerinin tamamlandığını aktardı.

Nişankaya Köyü Muhtarı Mahmut Demir ise hizmeti bir nimet olarak nitelendirerek, 'Bu çalışmadan dolayı minnettarız. Burada çok büyük emek var, emeği geçen valimize, meclis başkanımıza ve genel sekreterimize, ilgili kurumlara teşekkür ederim.' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

