Iğdır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Iğdır'da Kaza: 7 Yaralı

Iğdır’da, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği yer, Taşburun köyü mevkisi olarak belirlendi.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, N.P. yönetimindeki 76 M 0727 plakalı minibüs, karşı şeritten gelen M.E.C. idaresindeki 06 BV 0670 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları hızlı bir şekilde Iğdır Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Yaralıların tedavi işlemlerine başlandığı belirtildi.