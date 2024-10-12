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Iğdır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Iğdır'da meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Minibüs ve otomobil çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:35
Iğdır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Iğdır'da Kaza: 7 Yaralı

Iğdır’da, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği yer, Taşburun köyü mevkisi olarak belirlendi.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, N.P. yönetimindeki 76 M 0727 plakalı minibüs, karşı şeritten gelen M.E.C. idaresindeki 06 BV 0670 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları hızlı bir şekilde Iğdır Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Yaralıların tedavi işlemlerine başlandığı belirtildi.

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