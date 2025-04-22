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Iğdır'da Özel Çocuklar 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Iğdır'da özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan'ı eğlenceli etkinliklerle kutlayarak bayram sevincini yaşadı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:45
Iğdır'da Özel Çocuklar 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Iğdır'da Özel Çocuklar 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Iğdır'da eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar aileleri ve öğretmenleriyle birlikte yer aldı. Aktivitelere katılan çocuklar, bayrak yarışı, balon patlatma, yüz boyama ve elma yeme yarışması gibi eğlenceli faaliyetlerle bayramın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca çalan neşeli şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Yener Yılmaz, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, çocuklara neşeli bir bayram ortamı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

23 Nisan kutlamaları, çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla söyledikleri marşlar eşliğinde son buldu.

Iğdır'da eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı...

Iğdır'da eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı. Aileleri ve öğretmenleriyle programa katılan çocuklar, bayrak yarışı, balon patlatma, yüz boyama ve elma yeme yarışması gibi birçok aktiviteyle bayram sevincini yaşadı.

Iğdır'da eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı...

Iğdır'da eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı. Aileleri ve öğretmenleriyle programa katılan çocuklar, bayrak yarışı, balon patlatma, yüz boyama ve elma yeme yarışması gibi birçok aktiviteyle bayram sevincini yaşadı.

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