Iğdır’da Sahte Alkol Operasyonu: 85 Litre ve Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Iğdır’da drone destekli sahte alkol operasyonu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent merkezinde gerçekleştirilen planlı bir operasyona imza attı.

Operasyonun yürütülmesi

Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa ve drone desteğiyle yapıldı. Planlı çalışma sonucu kent merkezindeki bir tekel bayii ile şüphelilere ait adreslerde arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler ve işlemler

Aramalarda 85 litre sahte alkol ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere ve silaha el konuldu, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Soruşturma ve yasal süreç

Gözaltına alınan kişiler, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin mahkeme sürecinin sürdüğü öğrenildi.

