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Iğdır'da Sis Görüntüleri Hayran Bıraktı

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis bulutları, doğal güzellikler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:10
Iğdır'da Sis Görüntüleri Hayran Bıraktı

Iğdır'da Görsel Şenlik: Sis Bulutları

Iğdır'ın yüksek bölgelerinde sis bulutlarının sebep olduğu etkileyici manzaralar, gözleri kamaştırıyor.

Yoğun Sağanak ve Kar

Kentte son iki gündür devam eden yoğun yağışlar, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşerek, doğayı bambaşka bir havaya soktu. Aras Dağları'nın 1500 rakım üstündeki alanları, tamamen sis bulutlarının etkisi altında kaldı.

Ajansın Çalışmaları

Bölgede yürütülen hava gözlemlerine dair bilgiler, Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı. Bu durum, hem görsel olarak eşsiz manzaralara hem de doğanın dinamizmine dair dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis meydana geldi.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis meydana geldi.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis meydana geldi.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis meydana geldi.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis meydana geldi.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis meydana geldi.

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