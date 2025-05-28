Iğdır'da Şok Olay: İki Kadın Silahla Öldürüldü

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Hacıağa köyünde korkunç bir cinayet olayı meydana geldi. M.Ç. (73), iki yengesini, Elmas Ç. (52) ve Hatun Ç. (60), neden belirtilmeden evlerinde silahla vurdu.

Olayın ardından bölgedeki köylüler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede ne yazık ki iki kadının da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri, cinayet sonrası köyde geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı. Kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), M.Ç.'nin Türkiye-Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında saklandığını tespit etti.

Güvenlik ekipleri, kırsal alanda gerçekleştirdiği operasyonla M.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayın detayları ve soruşturma sürüyor.

Iğdır'da bir kişi, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçtı. Cenazeler , Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.