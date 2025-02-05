Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: Üzerinde 300 Altın Sikke ile Yakalandı

Iğdır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı İddiası

Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, bir şüpheli üzerindeki 300 altın sikke ile yakalandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği bu operasyon, kent merkezinde yapıldı.

Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda, şüphelinin üzerinde poşetlere konulmuş tarihi eser niteliğinde 300 altın sikke bulunarak ele geçirildi. Bu gelişme, Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili olarak daha fazla bilgi paylaşmayı sürdürecek.

Iğdır'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı, üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.