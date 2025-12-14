Iğdır'da Termal Kamera ve İHA ile 11 Kaçak Göçmen Tespiti, 3 Organizatör Yakalandı

İğdır'da termal kamera ve İHA destekli operasyonla göçmen yakalandı
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç hareketliliğinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Termal kameralar ve İHA ile tespit
Ağrı Dağı etekleri, Erhacı Köyü istikametine doğru yapılan teknik ve fiziki takipte, termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla düzensiz göçmenler belirlendi.
Operasyon ve sonuç
Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nün personel, araç ve teknik destek unsurlarıyla oluşturulan ekipler tarafından peş peşe gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ayrıca, düzensiz göçmenlerin Iğdır'a getirilmesi, barındırılması ve batı illerine sevk edilmesini organize ettikleri tespit edilen 3 şüpheli organizatör yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve takiplerin devam ettiğini bildirdi.
