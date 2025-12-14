DOLAR
Iğdır'da Termal Kamera ve İHA ile 11 Kaçak Göçmen Tespiti, 3 Organizatör Yakalandı

Iğdır'da termal kameralar ve İHA'larla tespit edilen 11 Afgan düzensiz göçmen yakalandı; göçmenleri organize eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:40
İğdır'da termal kamera ve İHA destekli operasyonla göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç hareketliliğinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Termal kameralar ve İHA ile tespit

Ağrı Dağı etekleri, Erhacı Köyü istikametine doğru yapılan teknik ve fiziki takipte, termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla düzensiz göçmenler belirlendi.

Operasyon ve sonuç

Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nün personel, araç ve teknik destek unsurlarıyla oluşturulan ekipler tarafından peş peşe gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayrıca, düzensiz göçmenlerin Iğdır'a getirilmesi, barındırılması ve batı illerine sevk edilmesini organize ettikleri tespit edilen 3 şüpheli organizatör yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve takiplerin devam ettiğini bildirdi.

