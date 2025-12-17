Iğdır'da yaklaşık iki ay süren su kesintileri tepki topluyor

Iğdır'da su kesintileri günlük yaşamı felç ediyor

Iğdır'da uzun süredir devam eden su kesintileri, şehir genelinde vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Kent sakinleri, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden acil adım atılmasını talep ediyor.

Belediye: Sorun altyapı kaynaklı ve çalışmalar sürüyor

Iğdır Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan su sıkıntısının yaklaşık iki ay sürebileceğinin ifade edildiği belirtildi. Belediyenin açıklamasında kesintinin altyapı kaynaklı sorunlar nedeniyle yaşandığı ve arızaların giderilmesi için ekiplerin çalıştığı vurgulandı.

Melekli Belde Belediyesi'nden geçici su desteği

Bu süreçte Melekli Belde Belediyesi, yaşanan sıkıntıyı hafifletmek amacıyla itfaiye araçlarıyla kente su desteği sağladı. Ancak vatandaşlar bu tür geçici önlemlerin yetersiz kaldığını belirterek kalıcı ve acil bir çözüm istediklerini ifade ediyor.

Kente su kesintilerinin ne zaman sona ereceğine dair belirsizlik sürüyor; yetkililerin çalışmaları devam ederken, Iğdırlılar günlük yaşamın normale dönmesi için hızlı müdahale bekliyor.

