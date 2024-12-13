Iğdır'da Yoğun Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Iğdır'da Sabaha Yoğun Sis Etkisi

Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Bu durum, özellikle trafikte sıkıntılara yol açtı.

Görüş Mesafesi Kısaldı

Şehirdeki sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bu kısıtlama, sürücülerin seferberlik durumlarına girmesine yol açtı.

Kara Yollarında Zorluklar Yaşandı

Iğdır'ı Kars, Ağrı ve Nahçıvan ile bağlayan kara yollarında da sis etkisini gösterdi. Sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı ve dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.