Iğdır FK, 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Iğdır FK, Yeni Sezonun İlk Antrenmanına Çıktı

Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 1. etap hazırlıklarına start verdi.

Antrenman Detayları

Ankara **İncek Alagöz Holding Iğdır FK** tesislerinde yapılan ilk antrenmanda, oyuncular yoğun bir çalışma programı ile karşılaştı. Antrenman kapsamında koşu, paslaşma, 8-8 ve dar alan çalışması yapıldı. Bu çalışmalar, takımın fiziksel performansını artırmayı hedefliyor.

Iğdır FK, 2. etap çalışmalarına kadar her gün düzenli antrenmanlarla sezona hazırlanmaya devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 1. etap çalışmalarına başladı. Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde ilk antrenmanına çıkan Iğdır FK, koşu, paslaşma, 8-8 ve dar alan çalışması yaptı. Iğdır ekibinin teknik heyeti de antrenmanı izledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 1. etap çalışmalarına başladı. Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde ilk antrenmanına çıkan Iğdır FK, koşu, paslaşma, 8-8 ve dar alan çalışması yaptı. Iğdır ekibinin teknik heyeti de antrenmanı izledi.